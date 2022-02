Gazzetta: inquietante il modo in cui l’Inter ha sottovalutato il Sassuolo imprevedibile e guastafeste (Di lunedì 21 febbraio 2022) l’Inter ha perso contro il Sassuolo fallendo il sorpasso al Milan. Se il Napoli stasera dovesse vincere sul Cagliari, la squadra di Inzaghi scivolerebbe al terzo posto in classifica. Nelle ultime tre giornate di campionato, sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’Inter ha rimediato solo un punto, “il pareggio “arronzato” in qualche modo a Napoli nove giorni fa”. Débacle anche in Champions contro il Liverpool. “Qualcosa si è rotto ed interrotto, è evidente. Nulla è perduto per lo scudetto, aleggia sempre il fantasma della gara da recuperare contro il Bologna, ma oggi quelli sembrano tre punti molto virtuali. La domanda è: perché l’Inter si è spenta sul più bello, in vantaggio nel derby e con il campionato in mano?”. Guardando al match di ieri, continua la rosea, “la sensazione è che ci ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022)ha perso contro ilfallendo il sorpasso al Milan. Se il Napoli stasera dovesse vincere sul Cagliari, la squadra di Inzaghi scivolerebbe al terzo posto in classifica. Nelle ultime tre giornate di campionato, sottolinea ladello Sport,ha rimediato solo un punto, “il pareggio “arronzato” in qualchea Napoli nove giorni fa”. Débacle anche in Champions contro il Liverpool. “Qualcosa si è rotto ed interrotto, è evidente. Nulla è perduto per lo scudetto, aleggia sempre il fantasma della gara da recuperare contro il Bologna, ma oggi quelli sembrano tre punti molto virtuali. La domanda è: perchési è spenta sul più bello, in vantaggio nel derby e con il campionato in mano?”. Guardando al match di ieri, continua la rosea, “la sensazione è che ci ...

