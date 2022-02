Economia circolare | un webinar spiega quando termina la qualifica di rifiuto

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Bergamo. Mercoledì 22 febbraio la Camera di commercio propone unriguardante il quadro normativo di riferimento sulla gestione e sul recupero dei rifiuti e per illustrare, in particolare, gli ambiti applicativi della cessazione delladi. L’appuntamento, realizzato con il coordinamento di Unioncamere e in collaborazione con Ecocerved, si terrà dalle 9.30 alle 11 ed è a partecipazione gratuita previa iscrizione. Sarà l’occasione per parlare del sistema delle autorizzazioni e dei controlli previsti dalla normativa cogente, del ruolo delle Regioni e delle linee guida SNPA, ISPRA e ARPA. Con l’occasione si presenterà inoltre il nuovo registro nazionale REcer, che raccoglie le autorizzazioni e le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti. L’evento si inserisce nell’ambito del programma “Sostenibilità ...

'Ogni anno', spiega Valeria Frittelloni, responsabile per Ispra del Centro nazionale dei rifiuti e dell', 'raccogliamo le dichiarazioni che tutti i produttori di rifiuti italiani, ...Penso si debba creare una cultura dell'economia circolare e per farlo bisogna conoscere i nuovi impianti". Le novità principali, nel corso della giornata, però, le tira fuori l'assessore ai Trasporti, ...