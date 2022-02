Draghi dica a Putin: whatever it takes (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente Joe Biden sembra ormai convinto che Vladimir Putin e la Russia invaderanno l’Ucraina. I giochi bellici russi, il dispiegamento di navi e truppe al confine ucraino, i test dei missili da crociera suggeriscono che un’invasione, se non una guerra vera e propria, siano imminenti. La diplomazia è ancora in campo, e ci sono ancora buone ragioni per pensare che Putin, ex agende del Kgb, non voglia davvero rischiare una guerra con l’Occidente. Occidente che, da parte sua, riesce a fatica ad arginare una certa isteria mediatica, non esente dalla ricerca di un profitto a breve termine. Vale anche per alcuni diplomatici e leader politici che alimentano la tensione e la percezione di un’imminente sciagura. A questa confusione si aggiungono alcune dichiarazioni da parte ucraina. Sì, ci sono violazioni degli accordi per il cessate-il-fuoco. Ma siamo ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente Joe Biden sembra ormai convinto che Vladimire la Russia invaderanno l’Ucraina. I giochi bellici russi, il dispiegamento di navi e truppe al confine ucraino, i test dei missili da crociera suggeriscono che un’invasione, se non una guerra vera e propria, siano imminenti. La diplomazia è ancora in campo, e ci sono ancora buone ragioni per pensare che, ex agende del Kgb, non voglia davvero rischiare una guerra con l’Occidente. Occidente che, da parte sua, riesce a fatica ad arginare una certa isteria mediatica, non esente dalla ricerca di un profitto a breve termine. Vale anche per alcuni diplomatici e leader politici che alimentano la tensione e la percezione di un’imminente sciagura. A questa confusione si aggiungono alcune dichiarazioni da parte ucraina. Sì, ci sono violazioni degli accordi per il cessate-il-fuoco. Ma siamo ...

