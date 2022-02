Crisi Ucraina | sale la tensione in Occidente | vertice d’emergenza tra Scholz | Macron e Zelensky Biden convoca il consiglio di sicurezza

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk nel Donbass. Secondo quanto riferito dal Cremlino il presidente francesee il cancelliere tedescosi sono detti «delusi» dal riconoscimento da parte di Putin delle due Repubbliche indipendentiste. Nel corso delle ultime ore diverse istituzioni russe si erano espresse a favore delle richieste avanzate dai leader dei due territori. Durante il suo discorso alla nazione, il presidente russo ha esordito sottolineando che «la situazione in Donbass è diventata critica, e l’è parte integrante della nostra storia e cultura, non è solo un Paese confinante: sono parenti, persone con cui abbiamo legami di sangue. L’è stata creata dalla Russia: fu Lenin a denominarla ...

Il direttore della rivista di geopolitica internazionale Limes è intervenuto a Otto e Mezzo: Putin vuole impedire che l'Ucraina entri nella Nato, dividere gli europei dagli americani, e arrivare a un negoziato sull'architettura della sicurezza in Europa. La NATO ha risposto con una nota alla decisione di Vladimir Putin di riconoscere le repubbliche popolari filorusse di Donetsk e Lugansk.