Crisi ucraina | Donbass e Dnepr | le battaglie possibili

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Nonostante l'annuncio del ministero della Difesa russo sulla fine delle esercitazioni nel Mar Nero, in Crimea e quindi presto anche in Bielorussia, restano sul fronte ucraino oltre la metà delle forze di terra inizialmente schierate dalla Russia, insieme con un cospicuo numero di navi da battaglia e un centinaio di velivoli da combattimento basati nelle quattro principali basi bielorusse, tra i quali MiG 31 armati di missili ipersonici e i caccia multiruolo Sukhoi 35. E poi ci sono i carri armati, i vecchi T-72 ancora in servizio ai quali si sono uniti i nuovi T-14, un mostro con 2.000 hp, 12 marce che fila a 80 kmh e ha un'autonomia di 500km. Tutti assetti da battaglia che dalle rispettive posizioni potrebbero colpire con sortite dirette o con il lancio di missili a media gittata. La linea più calda del fronte però, quella dove i colpi vengono già sparati in violazione dei cessate il ...

Il direttore della rivista di geopolitica internazionale Limes è intervenuto a Otto e Mezzo: Putin vuole impedire che l'entri nella Nato, dividere gli europei dagli americani, e arrivare a un negoziato sull'architettura della sicurezza in ...Le speranze di una soluzione diplomatica nellatoccano i minimi storici. La colpa non è solo dei colpi di artiglieria che sono ripresi nel Donbass, ma soprattutto del durissimo fuoco di sbarramento di dichiarazioni ostili che si è ...Vladimir Putin annuncia il riconoscimento delle Repubbliche separatiste del Donbass in un discorso alla Nazione. «L'Ucraina non è soltanto un paese confinante - dice - non ...Vladimir Putin parla alla nazione e annuncia il riconoscimento del Donbass. Un gesto che accelera ulteriormente la crisi in Ucraina ...