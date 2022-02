Covid oggi Calabria | 1 217 contagi e 6 morti | bollettino 21 febbraio

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.217 i nuovidainsecondo ildi, 21. Si registrano inoltre altri 6. 5.716 i tamponi effettuati, +1.545 guariti, 2.046 il totale dei decessi nella Regione. Il, inoltre, registra -334 attualmente positivi, +11 ricoveri (per un totale di 346) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 28). L'articolo proviene da Italia Sera.

Il vaccino Novavax arriverà in Italia 'per la fine di questa settimana' ha spiegato oggi a Firenze il commissario straordinario per l'emergenza Covid. Il bollettino del Lazio di oggi: sono 3.121 i contagi (1.746 a Roma) e 24 i morti. Lo comunica l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano sull'andamento di Covid-19.