Cos’è la supercompensazione e come ottenerla

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Chi corre, va in bici, nuota, e in generale fa sport di endurance aspira a migliorare la prestazione. Diventare più veloci, più resistenti e in generale più efficienti, con un dispendio energetico minore. E in questo caso i miglioramenti riguardano, principalmente, l’aspetto organico-muscolare, a differenza discipline (ad esempio il tennis, il calcio, volley e pallacanestro) dove il miglioramento della performance sportiva si traduce anche in un’esecuzione più precisa e raffinata del gesto atletico.: che cos'è? La soddisfazione negli sport di endurance è tutta lì: dopo una discreta quantità di allenamento si raggiungono velocità e tempi che precedentemente non si riuscivano a tenere, oppure velocità che eravamo già in grado di sostenere le manteniamo per una durata maggiore. In pratica la condizione di stanchezza al termine di ...