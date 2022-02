Controlli a tappeto sul litorale: si fingeva un circolo culturale con oltre 100 persone all’interno (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fine settimana intenso per i Controlli e le forze dell’ordine su tutto il litorale della Regione, in particolar modo presso i comuni di Fiumicino, Fregene, Passoscuro e Aranova. Le operazioni sono state effettuate per prevenire episodi di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non solo problemi legati al traffico di stupefacenti, ma ancora persistono locali che non rispettano la normativa anti-Covid, oltre a quelli che non prendono le dovute precauzioni per la sicurezza di lavoratori e clienti. Il bollettino di questo fine settimana segnala la chiusura di due locali a causa del mancato rispetto delle regole. Leggi anche: Controlli anti Covid, chiuso un ristorante a Tor Marancia: 5 persona sanzionate I Controlli sul litorale Gli agenti del commissariato Fiumicino hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fine settimana intenso per ie le forze dell’ordine su tutto ildella Regione, in particolar modo presso i comuni di Fiumicino, Fregene, Passoscuro e Aranova. Le operazioni sono state effettuate per prevenire episodi di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non solo problemi legati al traffico di stupefacenti, ma ancora persistono locali che non rispettano la normativa anti-Covid,a quelli che non prendono le dovute precauzioni per la sicurezza di lavoratori e clienti. Il bollettino di questo fine settimana segnala la chiusura di due locali a causa del mancato rispetto delle regole. Leggi anche:anti Covid, chiuso un ristorante a Tor Marancia: 5 persona sanzionate IsulGli agenti del commissariato Fiumicino hanno ...

