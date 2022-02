Cisterna | borse di studio 2019 2020 | riscossione prorogata al 28 febbraio

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La Regione Lazio ha comunicato che la scadenza per ladellediè stataal 28prossimo in quanto alcuni utenti non hanno ancora provveduto al ritiro entro i termini previsti nei precedenti avvisi. Si ricorda che per lai beneficiari potranno recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale, del territorio nazionale, semplicemente richiedendo all’operatore di sportello di dover incassare un “Bonifico domiciliato” erogato dal Ministero dell’Istruzione. I dettagli inerenti ladel beneficio possono essere consultati collegandosi al seguente link https://io.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher Per gli studenti minorenni Per gli ...

La Regione Lazio ha comunicato che la scadenza per la riscossione delle borse di studio 2019/2020 è stata prorogata al 28 febbraio prossimo in quanto alcuni utenti non hanno ancora provveduto al ritir ...