Caso plusvalenze, la Juventus riceve la comunicazione di conclusione delle indagini (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato di aver ricevuto una “comunicazione di conclusione delle indagini” dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. in ordine alla... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tramite il proprio sito ufficiale, laha comunicato di aver ricevuto una “di” dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. in ordine alla...

Advertising

Tiarossi2 : RT @sportface2016: La Procura della #Figc ha notificato agli undici club indagati per il caso plusvalenze la chiusura delle indagini. La no… - LAROMA24 : Caso plusvalenze, chiuse ufficialmente le indagini della Procura sugli 11 club coinvolti #AsRoma… - cmdotcom : #Juve, nota UFFICIALE: ‘Chiuse indagini per il caso plusvalenze su noi e altri 10 club. Dimostreremo correttezza de… - CalcioNews24 : Il comunicato della #Juventus sul caso plusvalenze?? - despite_qwame : RT @DiMarzio: @juventusfc , il comunicato sulla conclusione delle indagini per il caso #plusvalenze -