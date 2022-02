Calcio: Miccichè 'Non ci sono regole chiare, così non si sopravvive' (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Quando ero in Lega uscivo da ogni assemblea con un mal di testa violento". MILANO - "Il Calcio è senza regole. Non ci sono mandati chiari e così non si sopravvive". Il grido di allarme è lanciato, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) "Quando ero in Lega uscivo da ogni assemblea con un mal di testa violento". MILANO - "Ilè senza. Non cimandati chiari enon si". Il grido di allarme è lanciato, ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Miccichè 'Non ci sono regole chiare, così non si sopravvive' - serieB123 : Miccichè: «Il calcio è senza regole: non ci sono mandati chiari e così non si sopravvive» -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Miccichè Calcio: Miccichè 'Non ci sono regole chiare, così non si sopravvive' MILANO - "Il calcio è senza regole. Non ci sono mandati chiari e così non si sopravvive". Il grido di allarme è lanciato, dalle colonne del Corriere della Sera, da Gaetano Miccichè, ex presidente ...

Eccellenza: Sambuceto - Lanciano 2 - 2 Il tabellino SAMBUCETO CALCIO: De Deo, Brattelli, Carrascosa, Marfisi, Bruni (24' st Barrow), Pellecchia, Mancini (16' st Del Greco), Camplone, Miccichè (16' st Palumbo), Ranieri, Diaz. A ...

Miccichè: «Il calcio è senza regole: non ci sono mandati chiari e così non si sopravvive» Corriere della Sera MILANO - "Ilè senza regole. Non ci sono mandati chiari e così non si sopravvive". Il grido di allarme è lanciato, dalle colonne del Corriere della Sera, da Gaetano, ex presidente ...Il tabellino SAMBUCETO: De Deo, Brattelli, Carrascosa, Marfisi, Bruni (24' st Barrow), Pellecchia, Mancini (16' st Del Greco), Camplone,(16' st Palumbo), Ranieri, Diaz. A ...