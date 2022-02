Calcio e diritti televisivi, ora il campionato è un affare da Yankee (Di martedì 22 febbraio 2022) Una lega con potenziale di crescita, nonostante i debiti strutturali, gli stadi disfunzionali, in alcuni casi a pezzi, dirigenti che pensano sempre prima agli interessi di parte. Addirittura incamerando dalla Lega di A il famoso salvagente garantito a chi retrocede, pur finendo il campionato lontano dalla zona salvezza. Con l’Atalanta che finisce a una cordata americana (55% delle azioni) con a capo Stephen Pagliuca, azionista anche dei Boston Celtics (Nba) sono nove (sette in A) le proprietà nel Calcio italiano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 22 febbraio 2022) Una lega con potenziale di crescita, nonostante i debiti strutturali, gli stadi disfunzionali, in alcuni casi a pezzi, dirigenti che pensano sempre prima agli interessi di parte. Addirittura incamerando dalla Lega di A il famoso salvagente garantito a chi retrocede, pur finendo illontano dalla zona salvezza. Con l’Atalanta che finisce a una cordata americana (55% delle azioni) con a capo Stephen Pagliuca, azionista anche dei Boston Celtics (Nba) sono nove (sette in A) le proprietà nelitaliano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

