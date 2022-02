Cagliari-Napoli oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alle 19:00 di lunedì 21 febbraio Cagliari e Napoli scenderanno in campo in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022 all’Unipol Domus. Dopo i passi falsi delle concorrenti per lo Scudetto, la squadra di Spalletti ha un’occasione gigantesca per avvicinare la vetta della classifica, al momento occupata dal Milan (ma l’Inter ha una partita da giocare). L’arbitro del match sarà Sozza. Potrete seguire questa sfida in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alle 19:00 di lunedì 21 febbraioscenderanno in campo in occasione della ventiseiesima giornata diall’Unipol Domus. Dopo i passi falsi delle concorrenti per lo Scudetto, la squadra di Spalletti ha un’occasione gigantesca per avvicinare la vetta della classifica, al momento occupata dal Milan (ma l’Inter ha una partita da giocare). L’arbitro del match sarà Sozza. Potrete seguire questa sfida in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

