Cagliari-Napoli | infortunio alla testa per Di Lorenzo | entra Malcuit

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Tegola per Luciano Spalletti. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il terzino destro Giovanni Diè rimasto vittima di uno scontro ed ha riportato un problemache non gli ha consentito di proseguire la sfida. Al ventisettesimo minuto dunque il cambio, al suo posto. Da valutare le condizioni di Di, probabilmente verranno fatti ulteriori controlli nelle prossime ore. SportFace.

Dobbiamo giocare a viso aperto" Il centrocampista rossoblù a Dazn in vista del match contro ilAlessandro Deiola parla a DAZN prima di. Le sue parole: "Affrontiamo un ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Unipol Domus,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE ...È durata meno di mezz’ora la partita di Giovanni Di Lorenzo contro il Cagliari. Il terzino del Napoli si è infortunato subendo un colpo alla testa. In questi casi nessun rischio, più saggio il cambio.NAPOLI– «Se dovessero battere il Cagliari sarebbero primi, mentre un mese fa qualcuno storceva il naso guardando ai risultati della squadra di Spalletti. Sarebbe straordinario per chi ama il calcio se ...