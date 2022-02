Buon compleanno Caterina Balivo | i look più belli

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Impegnatissima ad indagare sulle vere identità dei concorrenti a Il cantante mascherato,è tornata in televisione promettendoall’ultimo grido. Classe 1980, la conduttrice quest’oggi – 21 febbraio – compie gli anni. In molti assoceranno il suo nome alla conduzione di Detto Fatto, programma pomeridiano di Rai 2 che ha guidato per cinque anni. Ma tra i suoi programmi di successo – e più recenti in casa Rai – spicca anche Vieni da Me, un format ispirato al The Ellen DeGeneres Show americano. Sin dalla prima edizione italiana,ha preso parte alla giuria de Il cantante mascherano, il talent show condotto da Milly Carlucci e attualmente in corso con la seconda stagione. Non solo conduttrice e personaggio ben presente sui social:...