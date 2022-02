Assegno maternità 2022: ecco come ottenerlo per nuclei con 3 figli minori (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto ai cittadini residenti nel Comune di Benevento che, in applicazione dell’art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/1998 e dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e delle successive modi?che, possono essere inoltrate le domande concernenti l’Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori solo per i mesi di gennaio e febbraio relativamente all’anno 2022. Le domande devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (lndicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre il 31/01/2023, presso il Comune di Benevento – Settore Servizi al Cittadino – Viale dell’Università n. 10. Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.955,98 per l’anno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto ai cittadini residenti nel Comune di Benevento che, in applicazione dell’art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/1998 e dell’art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e delle successive modi?che, possono essere inoltrate le domande concernenti l’per il nucleo familiare con tresolo per i mesi di gennaio e febbraio relativamente all’anno. Le domande devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (lndicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre il 31/01/2023, presso il Comune di Benevento – Settore Servizi al Cittadino – Viale dell’Università n. 10. Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.955,98 per l’anno ...

