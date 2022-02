Alex Belli esce allo scoperto | “Reggo io questo GF Vip da 5 mesi Penso anche a monetizzare”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono tanti i telespettatori che seguono con piacere la storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, moltiquelli che fanno il tifo per Jessica e Barù, ma va detto cheGF Vip ha un vero e unico protagonista e si tratta di(aiutato dalle co protagoniste Delia Duran e Soleil Sorge). Il gieffino ha fatto di tutto in quella casa tra litigi (come quello con Aldo Montano che stava per finire in rissa), sfuriate, amori artistici, uscite di scena da soap messicana e ritorni alchemici degni di The Lady. In ogni caso – che piaccia o meno –è il perno di questa edizione del GF Vip e lo sa benelui. Durante una recente discussione con Delia, l’uomo ha detto chiaramente di aver retto sulle spalle il programma. “...

Per chi pensava che l' infinita telenovela tra, Delia Duran e Soleil Sorge fosse ormai a un punto morto, ecco il bacio che non ti aspetti a riaccendere l'attenzione sul triangolo amoroso più famoso d'Italia. Durante la festa in ...Il triangolo del Grande fratello vip in corso non smette di fari discutere, soprattutto dal momento cheha fatto rientro nella Casa, riaccendendo la competizione tra le donne che si contendono il suo amore nel gioco: la promessa sposa Delia Duran e la 'terza incomoda' Soleil Sorge . In questi ...Alfonso Signorini sconvolto dalle immagini di Alex-Soleil-Delia al Grande Fratello Vip Se a rimanere sconvolto e senza parole è stato in primis Alfonso ...Troppia è una parola inventata che è una via di mezzo fra "trio" e "coppia" ed è stata usata per indicare la relazione molto particolare tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè.