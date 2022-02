Alessandro Basciano saluta Sophie Codegoni: “Combatti fino alla fine”, la promessa dell’ex corteggiatore (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alessandro Basciano è uno dei concorrenti più discusso del Grande Fratello Vip6. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è entrato in corsa a far parte del gruppo di concorrenti del famoso reality show, ma il vip si è ritagliato subito uno spazio da protagonista. Alessandro Basciano, infatti, ha creato una relazione con Sophie Codegoni. I due concorrenti parlano già d’amore ma, spesso, tra di loro, nascono delle furiose litigate. Proprio per un atteggiamento intimidatorio dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, al culmine di una lite, Alessandro Basciano è stato messo in nomination d’ufficio e rischia l’eliminazione. Il ragazzo ha salutato con parole dolci l’amata ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022)è uno dei concorrenti più discusso del Grande Fratello Vip6. L’exdi Uomini e Donne è entrato in corsa a far parte del gruppo di concorrenti del famoso reality show, ma il vip si è ritagliato subito uno spazio da protagonista., infatti, ha creato una relazione con. I due concorrenti parlano già d’amore ma, spesso, tra di loro, nascono delle furiose litigate. Proprio per un atteggiamento intimidatoriodi Uomini e Donne, al culmine di una lite,è stato messo in nomination d’ufficio e rischia l’eliminazione. Il ragazzo hato con parole dolci l’amata ...

Advertising

SIMONE01615969 : @mel_cri Dovete votare KABIR e buttare fuori Alessandro Basciano è un uomo violento con le donne, SOPHIE non si merita un uomo come lui???????? - angelagiusti079 : Io Salvo Alessandro basciano ! #GFvip #SoleArmy #GrandeFratello - SIMONE01615969 : @Roberta65184716 @elisa_rano @Giovann45786011 Alessandro Basciano lo conoscono molto bene la Satti e ha annunciato… - basciagonixever : RT @skarveth: Se il mondo è giusto, sarà Kabir ad uscire stasera. Non serve a nulla in casa, accettate la realtà. Mi raccomando, votate Ale… - CRISTIA06310327 : RT @skarveth: Se il mondo è giusto, sarà Kabir ad uscire stasera. Non serve a nulla in casa, accettate la realtà. Mi raccomando, votate Ale… -