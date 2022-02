Addio a Pierluigi Frosio, capitano del Perugia dei miracoli e tecnico (Di lunedì 21 febbraio 2022) E ad annunciarlo è stato suo figlio Alex , giornalista de La Gazzetta dello Sport , con un messaggio. Pierluigi Frosio, il capitano indimenticabile del Perugia Nato a Monza, classe 1948, Frosio gioca ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 21 febbraio 2022) E ad annunciarlo è stato suo figlio Alex , giornalista de La Gazzetta dello Sport , con un messaggio., ilindimenticabile delNato a Monza, classe 1948,gioca ...

