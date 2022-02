Venezia-Genoa 1-1: un punto che non cambia la vita a nessuno (Di domenica 20 febbraio 2022) Un punto a testa nello scontro salvezza di questa giornata di Serie A. Una lunghezza incamerata, dopo una bella battaglia, che non cambia la vita a veneti e liguri. Paolo Zanetti ed Alexander Blessin si spartiscono la posta in palio al termine di una gara equilibrata e godibile, giocata da due formazioni che, nonostante l’attuale classifica, non disdegnano di creare gioco. Servivano tre punti agli arancioneroverdi ed ai rossoblù in questo incontro, ma il risultato finale di 1-1 lascia pericolosamente nella zona rossa entrambe le società. I lagunari, oggi padroni di casa, salgono a quota 22 in graduatoria prendendo, momentaneamente, un punto di distanza sul Cagliari che nella giornata di domani dovrà giocare contro il Napoli in Sardegna, mentre il Grifone tocca quota 16 e resta distante due partite (per adesso) dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Una testa nello scontro salvezza di questa giornata di Serie A. Una lunghezza incamerata, dopo una bella battaglia, che nonlaa veneti e liguri. Paolo Zanetti ed Alexander Blessin si spartiscono la posta in palio al termine di una gara equilibrata e godibile, giocata da due formazioni che, nonostante l’attuale classifica, non disdegnano di creare gioco. Servivano tre punti agli arancioneroverdi ed ai rossoblù in questo incontro, ma il risultato finale di 1-1 lascia pericolosamente nella zona rossa entrambe le società. I lagunari, oggi padroni di casa, salgono a quota 22 in graduatoria prendendo, momentaneamente, undi distanza sul Cagliari che nella giornata di domani dovrà giocare contro il Napoli in Sardegna, mentre il Grifone tocca quota 16 e resta distante due partite (per adesso) dalla ...

