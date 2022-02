Valeria Angione in tour con Riparto da me | scritto con Federica Cacciola

(Di domenica 20 febbraio 2022)inconda me,insieme a: già sold-out le prime tre tappe di Milano, Bologna e Padova Sono sold-out le prime tre tappe di Milano, Bologna e Padova delteatraleda me diha annunciato con un teaser sui propri canali social i personaggi che interpreterà a teatro nel suo spettacolo che si preannucia imperdibile e ricco di sorprese. Si partirà dalla sua gemella immaginaria con cui ci ha sempre spiegato i dpcm in chiave ironica e sarcastica durante la quarantena, Bella di Twilight, la studentessa universitaria perennemente in crisi e la famosa Tecna della Winx, la fatina bistrattata della serie ...

Sono sold - out le prime tre tappe di Milano, Bologna e Padova del tour teatrale ''Riparto da me'' diha annunciato con un teaser sui propri canali social i personaggi che interpreterà a teatro nel suo spettacolo che si preannucia imperdibile e ricco di sorprese. Si partirà ...Un esempio significativo è, content creator dalla personalità molto spiccata ingaggiata dall'agenzia nel 2020 per la sua capacità di comunicare attraverso contenuti divertenti, ...