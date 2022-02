Una Vita anticipazioni 22 febbraio 2022, Lolita prende una difficile decisione (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella puntata di Una Vita di martedì 22 febbraio 2022 arriverà la notizia che la guerra ormai è imminente e tutti sono tremendamente spaventati alla sola idea. In particolare Lolita appresa la situazione decide di acconsentire alla richiesta di suo marito Antonito il quale vorrebbe che la giovane tentasse una cura sperimentale che potrebbe salvarle la Vita. Se vi siete persi le ultime puntate potete rivederle collegandovi al sito Mediaset Infinity nella sezione on demand. Uomini e donne, Matteo Ranieri lascia senza scegliere? Stando a quanto si mormora nei corridoi Mediaset, il tronista sarebbe vicino a una decisione ben precisa sul suo percorso Puntata di Una ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 20 febbraio 2022) Nella puntata di Unadi martedì 22arriverà la notizia che la guerra ormai è imminente e tutti sono tremendamente spaventati alla sola idea. In particolareappresa la situazione decide di acconsentire alla richiesta di suo marito Antonito il quale vorrebbe che la giovane tentasse una cura sperimentale che potrebbe salvarle la. Se vi siete persi le ultime puntate potete rivederle collegandovi al sito Mediaset Infinity nella sezione on demand. Uomini e donne, Matteo Ranieri lascia senza scegliere? Stando a quanto si mormora nei corridoi Mediaset, il tronista sarebbe vicino a unaben precisa sul suo percorso Puntata di Una ...

