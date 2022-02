Ucraina, le cuffie per la traduzione non funzionano. Zelensky scherza: “Sono stati i russi” (Di domenica 20 febbraio 2022) Stava ascoltando la domanda, dal palco, quando le cuffie per la traduzione hanno smesso di funzionare. “È un attacco hacker. Sono stati i russi, anche se non Sono presenti”. È la battuta con cui il presidente Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha commentato il piccolo contrattempo accaduto alla conferenza annuale per la sicurezza, che si è tenuta a Monaco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Stava ascoltando la domanda, dal palco, quando leper lahanno smesso di funzionare. “È un attacco hacker., anche se nonpresenti”. È la battuta con cui il presidente, Volodymyr, ha commentato il piccolo contrattempo accaduto alla conferenza annuale per la sicurezza, che si è tenuta a Monaco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

