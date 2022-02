“Sono finita in ospedale”: allieva di Amici col cuore spezzato (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle allieve di Amici 21 è finita all’ospedale. Ecco che cos’è successo alla ragazza della scuola di Canale Cinque e qual è stata la sua dolorosa confessione. Al talent show di Maria De Filippi l’allieva ha rivelato di aver avuto un problema di salute. Amici-2021-AltranotiziaUna delle ballerine di Amici 21 si è aperta con un’insegnante della scuola di Maria De Filippi. Ecco la dolorosa confessione della studentessa a Canale Cinque. La confessione dell’allieva di Amici 21 A confessare il suo dolore è stata Alice Del Frate, una delle ballerine di Amici 21, allieva di Veronica Peparini. Proprio l’insegnate di ballo da un po’ di tempo si era accorta che Alice nascondeva una forte paura di commettere ... Leggi su altranotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle allieve di21 èall’. Ecco che cos’è successo alla ragazza della scuola di Canale Cinque e qual è stata la sua dolorosa confessione. Al talent show di Maria De Filippi l’ha rivelato di aver avuto un problema di salute.-2021-AltranotiziaUna delle ballerine di21 si è aperta con un’insegnante della scuola di Maria De Filippi. Ecco la dolorosa confessione della studentessa a Canale Cinque. La confessione dell’di21 A confessare il suo dolore è stata Alice Del Frate, una delle ballerine di21,di Veronica Peparini. Proprio l’insegnate di ballo da un po’ di tempo si era accorta che Alice nascondeva una forte paura di commettere ...

