Sassuolo, Dionisi: 'Raspadori e Scamacca? L’unico top player è Berardi, gli altri sono all’inizio di un percorso' (Di domenica 20 febbraio 2022) Alessio Dionisi, allenatore dl Sassuolo, ha parlato così a Dazn dopo il successo contro l'Inter: "Vittorie in casa di Juve,... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Alessio, allenatore dl, ha parlato così a Dazn dopo il successo contro l'Inter: "Vittorie in casa di Juve,...

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Dionisi Inter - Sassuolo 0 - 2: a segno Raspadori e Scamacca, Dionisi sorprende Inzaghi Uno splendido Sassuolo sorprende a San Siro un' Inter sottotono (0 - 2), soprattutto nel primo tempo. Raspadori e ... Dionisi mette in campo una squadra perfetta tatticamente, che imbriglia gli avversari ...

Inter in ginocchio, il Sassuolo passa con Raspadori e Scamacca Dionisi si era affidato ad Ayhan in difesa dall'inizi o, mentre davanti aveva recuperato Raspadori ... Il Sassuolo è sembrato subito in grado di fronteggiare i nerazzurri e già all'8' è andato in ...

Sassuolo, Dionisi: "Io alleno dei top player? No, solo Berardi ha dimostrato qualcosa" TUTTO mercato WEB Sassuolo l'ammazza grandi: neroverdi ospiti sgradevoli per Inter, Milan e Juventus I neroverdi hanno vinto in casa di tutte e tre le vig in questa stagione Il Sassuolo fa paura alle grandi e la vittoria di oggi contro l'Inter ha confermato questo trend: i "ragazzacci" di Dionisi si ...

Serie A, il Sassuolo vince al Meazza: 0-2 firmato Raspadori e Scamacca Dopo le vittorie in casa di Juventus e Milan in questa stagione, per il Sassuolo arriva anche il successo in casa dell’Inter. La squadra di Dionisi stende quella di Inzaghi grazie ai gol di Raspadori ...

