Quarta dose vaccino Covid per gli immunodepressi, arriva il via libera dell'Aifa: chi deve farla e quando (Di domenica 20 febbraio 2022) Quarta dose. Ora c'è anche il parere dell'Aifa sulla questione. Nelle ultime ore, infatti, la commissione tecnico-scientifica ha dato il via libera definitivo alla Quarta dose del vaccino anti-Covid per i soggetti gravemente immunodepressi o con patologie critiche che potrebbero aggravarsi in caso di positività. Il parere favorevole, poi, è stato immediatamente inviato al Ministero della Salute per la notifica. Tecnicamente, anche in questo caso non si tratta di una vera e propria dose di vaccino, ma di un booster.

Corriere : Ricciardi: «Non buttiamo via la libertà acquisita. Sì alla quarta dose per medici e fragili» - GiovaQuez : Proviamo a rispiegarlo: - Non è stata autorizzata una quarta 4a dose per tutti, solo per gli immunodepressi - Per… - gparagone : Mentre tutti riaprono (o pensano a come riaprire), Speranza si affida alle previsioni [sempre sbagliate] di questo… - Ariel745022841 : RT @strange_days_82: L’immunologo Antonio Cassone : “La quarta dose può danneggiare il sistema immunitario” 18/01/2022 Via libera dell’Aifa… - davidemazzoni : @vitalbaa Quarta dose di un farmaco tarato sul virus di 3 anni fa. Ma stiamo scherzando? -