Preghiera della sera 20 Febbraio 2022 | “Ti ringrazio | o Signore | di questa giornata”

"Ti ringrazio, o Signore, di questa giornata". Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò L'articolo proviene da La Luce di Maria.

