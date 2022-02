(Di domenica 20 febbraio 2022) E’nella notte, all’età di 74 anni,calciatore, allenatore edel. Nato a Monza, il classe 1948 ha giocato nel ruolo di libero per dieci stagioni, ed è stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in serie A dei perugini nella stagione 1974-75 e del secondo posto in Campionato nella stagione 1978-79. Chiude poi la sua carriera nel Rimini (in C2) nel 1985 con Arrigo Sacchi in panchina. Da allenatore ha guidato tra le altre squadre, Atalanta, Modena, Monza, Padova, Ancona, chiudendo a Lecco nel 2006.era stato colpito da una malattia e ricoverato all’ospedale di Monza. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Addio a Pierluigi #Frosio, capitano del Perugia dei miracoli e poi tecnico rivoluzionario - ilpost : È morto l’ex calciatore Pierluigi Frosio, capitano del “Perugia dei miracoli” - sportface2016 : #Perugia, è morto l'ex capitano Pierluigi #Frosio - FrancisJUnder12 : Penso a lui e mi viene in mente quella maledetta domenica del 1977 alla radio quando Curi morì. Pazzesco come certe… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Addio a Pierluigi #Frosio, capitano del Perugia dei miracoli e poi tecnico rivoluzionario -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia morto

Il suosi piazza al secondo posto senza subire sconfitte in tutto il campionato, guadagnando partecipazione alla Coppa Uefa. Chiude la sua carriera nel Rimini (in C2) nel 1985 con Arrigo ...Claudio,a 18 anni a New York: una tragedia senza risposta. Lo zio: 'Era sanissimo' Chi era ... Dopo la laurea in Scienze politiche all'Università di, nel 1991 aveva vinto il concorso per ...Protagonista della squadra seconda in A e imbattuta nel 1978-79 PERUGIA (ITALPRESS) - Lutto per il calcio e in particolare per quello perugino. E' morto nella notte a 74 anni l'ex calciatore ...E’ morto nella notte, all’età di 74 anni, l’ex calciatore, allenatore e capitano del Perugia Pierluigi Frosio. Nato a Monza, il classe 1948 ha giocato nel ruolo di libero per dieci stagioni, ed è ...