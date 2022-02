Pagelle Brescia-Frosinone 2-2 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

Advertising

AllAroundnet : #LBAF8 2022 un MVP di nome #ChachoRodriguez, @OlimpiaMI1936 passa e la @LeonessaBrescia ammaina bandiera. Commento… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Brescia

BasketUniverso

... con Inter e Napoli per lo scudetto e con il Newcastle sul mercato Ledi Salernitana - ...15 Reggina - Crotone 1 - 0 16:15 Perugia - Frosinone 3 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:00- ...LEPrandini 7.5 Ordinaria amministrazione per lui, nel primo tempo ha davvero poche insidie da disbrigare a parte la rete che era imparabile, nella ripresa sfodera poteri sciamanici ...Insufficiente. Tonali 5.5 - Prestazione negativa per l'ex Brescia, che quest'oggi deve fare i conti con degli avversari affamati di tre punti che gli impediscono di essere sempre lucido nelle scelte.5 Sepe Non ha poteri ipnotici contro Messias libero di infilzarlo. Ha capacità acrobatica sulla punizione di Bennacer, ma rimane fermo sul tiro di Rebic, scagliato da molto lontano. 7 Mazzocchi A ...