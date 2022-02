Nikos Aliagas | qui est sa compagne Tina Grigoriou ?

Leggi su cityroma

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il a su s’imposer comme un animateur phare de TF1. Depuis plus de vingt ans,a su séduire les téléspectateurs français, notamment avec la présentation de Star Academy, The Voice ou encore 50’Inside. Discret sur sa vie privée, l’homme de 52 ans est pour autant un homme et un papa comblé, heureux de partager sa vie avec, la maman de ses deux enfants, Agathe et Andreas, respectivement âgés de neuf et cinq ans. Diplômée de psychologie, elle se rend très régulièrement à Londres, au sein de son cabinet qui traite des troubles de l’anxiété, la dépression et les attaques de panique, mais aussi dans les dysfonctionnements alimentaires et sexuels. Depuis plus de 10 ans,fait le bonheur de. Si elle est ...