Motomondiale, al via i test ufficiali di Moto2 e Moto3 a Portimao. Dixon e Suzuki i più rapidi nel day-1 (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono cominciati ieri a Portimao gli unici test ufficiali pre-stagionali organizzati da IRTA per le classi Moto2 e Moto3, in vista del round inaugurale del Motomondiale 2022 in programma a Losail dal 4 al 6 marzo. La prima delle tre giornate di prove sul tracciato portoghese è andata in archivio per la categoria intermedia con il miglior crono assoluto siglato dal britannico Jake Dixon in 1'43?169 alla guida della Kalex del Team Aspar. Distacchi inferiori ad un decimo, in condizioni atmosferiche difficili legate al forte vento e al freddo, per il terzetto spagnolo formato da Aron Canet (75 millesimi), Augusto Fernandez (89) ed il rookie Pedro Acosta (95). Quest'ultimo, campione del mondo Moto3 in carica, conferma dunque le ottime sensazioni destate a ...

