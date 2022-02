LIVE – Sudtirol-Pro Patria 0-0 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ladi-Pro, match valido per la ventottesima giornata di. Nel girone A la capolista, che vanta otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, ospita quest’oggi una squadra che si trova a metà classifica, ma più vicina alle zone calde per evitare la retrocessione rispetto ai playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio allo stadio Druso di Bolzano? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 20 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA– Poluzzi, De Col, Zaro, Curto, Davi, H’Maidat, Beccaro, Broh, Casiraghi, De Marchi, Voltan. PRO– Caprile, Saporetti, Boffelli, Molinari, Vaghi, Ferri, Ghioldi, Nicco, Galli, ...

Advertising

Calciodiretta24 : Sudtirol - Pro Patria: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Giana Erminio - Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sudtirol

Si giocano quattro incontri in Serie A, spazio anche ai principali campionati in Europa, Serie B e Lega Pro. Pareggio senza reti tra Velez e Independiente, 2 - 2 in Primavera 1 tra Fiorentina e ...di Claudio Franceschini) Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: poker Juventus U23, Reggiana ok! LA CAPOLISTA DEL GIRONE A Naturalmente ilsi prende la copertina nella domenica ...La diretta live di Sudtirol-Pro Patria, match valido per la ventottesima giornata di Serie C 2021/2022. Nel girone A la capolista, che vanta otto punti di vantaggio sulle inseguitrici, ospita ...Sudtirol e Pro Patria si sono incontrati sette volte in terza divisione nazionale con il bilancio di cinque vittorie biancorosse, una dei bustocchi e un pareggio. A dirigere la sfida è stato designato ...