Guglielmo Tell, edizione 1988, in onda su Rai 5 (Di domenica 20 febbraio 2022) Guglielmo Tell, versione del 1988, terrà compagnia gli spettatori di Rai 5 nella mattinata di domenica 20 febbraio L’edizione proposta dal palinsesto rai è quella che ha visto l’impegno del regista teatrale e televisivo Luca Ronconi con la direzione musicale del grande Riccardo Muti.La tramaChi non conosce la storia di Guglielmo Tell? Si tratta del noto arciere di origine svizzera che lottava con tutte le sue forze affinché la sua patria si liberasse dal dominio degli austriaci. Viene messo alla prova in una specifica circostanza e riesce a superarla per il rotto della cuffia. E infatti, sebbene il tremolio alle mani e anche grazie alla fiducia del figlio, Guglielmo Tell riesce a centrare con una freccia la mela appoggiata sulla testa del figlio, ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 20 febbraio 2022), versione del, terrà compagnia gli spettatori di Rai 5 nella mattinata di domenica 20 febbraio L’proposta dal palinsesto rai è quella che ha visto l’impegno del regista teatrale e televisivo Luca Ronconi con la direzione musicale del grande Riccardo Muti.La tramaChi non conosce la storia di? Si tratta del noto arciere di origine svizzera che lottava con tutte le sue forze affinché la sua patria si liberasse dal dominio degli austriaci. Viene messo alla prova in una specifica circostanza e riesce a superarla per il rotto della cuffia. E infatti, sebbene il tremolio alle mani e anche grazie alla fiducia del figlio,riesce a centrare con una freccia la mela appoggiata sulla testa del figlio, ...

Advertising

mishingallifrey : filippacci e guglielmo tell unica cosa che mi manderà avanti - _Ragtime : E allora, nel 1300 dopo Cristo, che oggetto dovette colpire l'eroe svizzero Guglielmo Tell, che era stato posto sul… - PadovanicNicola : RT @ambasciatasvizz: La storia di Guglielmo Tell è uno dei miti di fondazione della Svizzera. Il personaggio è diventato famoso grazie al p… - ambasciatasvizz : La storia di Guglielmo Tell è uno dei miti di fondazione della Svizzera. Il personaggio è diventato famoso grazie a… - Balu875651831 : RT @AmbCina: Alle Olimpiadi sulle note di Rossini.?????????? Durante la #OpeningCeremony di #Pechino2022,gli atleti di 91 Paesi hanno fatto ingr… -