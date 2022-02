F1 | la FIA modifica la procedura di rientro della Safety Car

(Di domenica 20 febbraio 2022) A seguito dei fatti successi ad Abu Dhabi lo scorso anno, la FIA hato ladiCar. In una manovra ancora da spiegare, sulla scia dell’incidente di Nicholas Latifi, mentre le auto continuavano dietro laCar, il direttore di gara Michael Masi aveva stabilito di far sdoppiare solo le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Emilia Romagna: vince Verstappen. A podio anche Hamilton e Norris. Subito dietro le Ferrari Lewis Hamilton vince un avvincente GP di Spagna, avanti a Verstappen. Bottas terzo e Leclerc quarto Max Verstappen vince un Gran PremioFrancia tirato fino all’ultimo giro Verstappen vince il Gran Premio di Stiria. ...

Anche a livello sportivo infatti laha deciso di introdurre diverse novità rispetto agli anni ... Questadovrebbe permettere agli ingegneri di 'giocare' maggiormente con i propri elementi, ......sul finale da infarto al GP di Abu Dhabi. Proprio l'esito del fascicolo di inchiesta dovrebbe essere il 'perno' per la rivoluzione in arrivo, ma non solo sul fronte della Var. In via di...Nelle scorse ore, infatti, la FIA ha ufficializzato un cambio di regolamento che ... possono ora sorpassare" che la Direzione Gara manda a tutti i piloti. Una modifica sostanziale La sfumatura può ...