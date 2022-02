Covid, calano ricoveri e decessi: tasso di contagio resta stabile (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – resta stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 4.743 i neo positivi al Covid su 38.357 test esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 12,24%, oggi è 12,36%. Due i decessi. Negli ospedali ancora in calo i posti letto occupati nelle terapie intensive, 55 (-4 rispetto a ieri); stessa situazione anche in degenza dove i posti letto occupati sono 971 (-46 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 4.743 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 3.686 Positivi al molecolare: 1.057 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –, in Campania, ildi incidenza. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 4.743 i neo positivi alsu 38.357 test esaminati. Ieri ildiera pari al 12,24%, oggi è 12,36%. Due i. Negli ospedali ancora in calo i posti letto occupati nelle terapie intensive, 55 (-4 rispetto a ieri); stessa situazione anche in degenza dove i posti letto occupati sono 971 (-46 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 4.743 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 3.686 Positivi al molecolare: 1.057 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della ...

