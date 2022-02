“Cosa pensi realmente di Alex?”: la risposta di Davide Silvestri lascia tutti di stucco (Di domenica 20 febbraio 2022) Come tutto il pubblico che segue il Grande Fratello sa bene, Davide Silvestri e Alex avevano legato molto durante il reality di Alfonso Signorini. Ma poi l’attore di CentoVetrine è uscito dalla Casa, continuando a far parlare di sé per la storia con Delia e il rapporto con Soleil. E adesso il gieffino svela Cosa pensa davvero di lui. Scopriamo qual è la vera opinione di Silvestri su Alex Belli e se i due sono pronti a tornare amici. Davide Silvestri e Alex Belli-AltranotiziaAi microfoni della radio del Gf Vip Davide Silvestri ha confessato Cosa pensa realmente di Alex Belli. Ecco Cosa ha ... Leggi su altranotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) Come tutto il pubblico che segue il Grande Fratello sa bene,avevano legato molto durante il reality di Alfonso Signorini. Ma poi l’attore di CentoVetrine è uscito dalla Casa, continuando a far parlare di sé per la storia con Delia e il rapporto con Soleil. E adesso il gieffino svelapensa davvero di lui. Scopriamo qual è la vera opinione disuBelli e se i due sono pronti a tornare amici.Belli-AltranotiziaAi microfoni della radio del Gf Vipha confessatopensadiBelli. Eccoha ...

