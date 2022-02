Calcio, Serie A 2022: Inter ko contro il Sassuolo, cade anche l’Atalanta (Di domenica 20 febbraio 2022) Nuova domenica di gare nella Serie A di Calcio 2022, che si è aperta con il consueto lunch match delle 12.30 che ha messo di fronte Fiorentina e Atalanta. Una partita in cui i viola sono riusciti a spuntarla per 1-0 grazie alla rete del polacco Krzysztof Pi?tek, ma i bergamaschi recriminano per una rete annullata a Malinovsky. Lo scontro salvezza tra Venezia e Genoa ha invece visto le due contendenti spartirsi la posta in palio. Veneti avanti con Thomas Henry al 13?, ma raggiunti sull’1-1 definitivo da Caleb Ekuban al 29? mentre alle 18 l’Inter ha perso una grande occasione per distanziarsi dal Milan capolista, cedendo 2-0 contro il Sassuolo di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Nel posticipo la Lazio ha palesato nuovamente difficoltà in fase difensiva, prendendo ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Nuova domenica di gare nellaA di, che si è aperta con il consueto lunch match delle 12.30 che ha messo di fronte Fiorentina e Atalanta. Una partita in cui i viola sono riusciti a spuntarla per 1-0 grazie alla rete del polacco Krzysztof Pi?tek, ma i bergamaschi recriminano per una rete annullata a Malinovsky. Lo ssalvezza tra Venezia e Genoa ha invece visto le due contendenti spartirsi la posta in palio. Veneti avanti con Thomas Henry al 13?, ma raggiunti sull’1-1 definitivo da Caleb Ekuban al 29? mentre alle 18 l’ha perso una grande occasione per distanziarsi dal Milan capolista, cedendo 2-0ildi Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Nel posticipo la Lazio ha palesato nuovamente difficoltà in fase difensiva, prendendo ...

