Anche Wordle inizia a mostrare il suo lato oscuro (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle chiavi del successo di Wordle, oltre alla natura stessa del gioco, era l’assenza di tracciamento pubblicitario. L’app gratuita, un unicum in questo periodo storico, era pulitissima per quel che riguarda il tracking. Parliamo al passato, perché come rivelato da un’inchiesta di Gizmodo, il presente è ben diverso da quel che era l’applicazione fino a qualche settimana fa. Poi, con l’acquisizione da parte del New York Times, le carte in tavola sembrano essere cambiate. E non di poco. E non solo per quel che riguarda le dinamiche del gioco. LEGGI Anche > Il New York Times cambia parole e soluzioni a Wordle L’app, per il momento, è ancora gratuita. Ma per quanto può durare. L’accordo commerciale che ha portato il New York Times ad acquistare i diritti (ma Anche tutto lo sviluppo) di ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 20 febbraio 2022) Una delle chiavi del successo di, oltre alla natura stessa del gioco, era l’assenza di tracciamento pubblicitario. L’app gratuita, un unicum in questo periodo storico, era pulitissima per quel che riguarda il tracking. Parliamo al passato, perché come riveda un’inchiesta di Gizmodo, il presente è ben diverso da quel che era l’applicazione fino a qualche settimana fa. Poi, con l’acquisizione da parte del New York Times, le carte in tavola sembrano essere cambiate. E non di poco. E non solo per quel che riguarda le dinamiche del gioco. LEGGI> Il New York Times cambia parole e soluzioni aL’app, per il momento, è ancora gratuita. Ma per quanto può durare. L’accordo commerciale che ha portato il New York Times ad acquistare i diritti (matutto lo sviluppo) di ...

onmayon : RT @Sbliz1: @Fra33459611 @styllinsane C’è anche la versione in italiano ( - _Blanche : Kasta ?? - Il wordle della politica by @mauromunafo. Gioca anche tu qui - sonospento : Kasta ?? - Il wordle della politica by @mauromunafo. Gioca anche tu qui - FabioCasalucci : Kasta ?? - Il wordle della politica by @mauromunafo. Gioca anche tu qui - wirr0rs : Wordle 246 3/6 tutto copiato perché sono una sega ma esiste anche in italiano? ??????? ???????? ?????????? -