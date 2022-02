Ambasciatrice italiana in Australia cade dal balcone e muore: Francesca Tardioli aveva 57 anni (Di domenica 20 febbraio 2022) Francesca Tardioli , Ambasciatrice italiana a Canberra (Australia), è morta cadendo dal balcone a Foligno. La diplomatica aveva 57 anni e si trovava a Foligno, sua città natale, per trascorrere alcuni ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022)a Canberra (), è mortando dala Foligno. La diplomatica57e si trovava a Foligno, sua città natale, per trascorrere alcuni ...

Advertising

Corriere : Cade dal balcone: morta Francesca Tardioli ambasciatrice italiana a Canberra - redopoder : RT @repubblica: Foligno, muore cadendo dal balcone l'ambasciatrice italiana in Australia - repubblica : Foligno, muore cadendo dal balcone l'ambasciatrice italiana in Australia - marcoregni : RT @roberiez: E' morta a Foligno l'ambasciatrice italiana in Australia Francesca Tardioli, che si trovava nella sua citta' in ferie. In par… - alcinx : RT @Corriere: Cade dal balcone: morta Francesca Tardioli ambasciatrice italiana a Canberra -