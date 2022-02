Alta tensione. L’Ucraina ora è un vicolo (quasi) cieco (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le giornate seguite all’annunciata data dell’invasione russa son state segnate da una nuova recrudescenza del conflitto in Donbas, con ben 1566 violazioni del cessate il fuoco segnalate dalla missione Osce, l’evacuazione di migliaia di persone in Russia, accuse reciproche di bombardamenti e di attacchi. Mentre ancora una volta le città delL’Ucraina sud-orientale si son trovate al centro di una guerra che va avanti dal 2014, a domenica sera più di 53.000 rifugiati hanno varcato il confine russo, dove i posti di frontiera funzionano solo in entrata. Rifugiati distribuiti nelle varie regioni russe, alloggiati nei campi per l’infanzia e in altri ricoveri, in una gestione dell’emergenza che nelle prime ore è stata all’insegna del caos, per poi risolversi nell’invio dei convogli, alcuni dei quali ferroviari, dalla zona di Rostov. Quel che vediamo in queste ore è un conflitto ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 febbraio 2022) Le giornate seguite all’annunciata data dell’invasione russa son state segnate da una nuova recrudescenza del conflitto in Donbas, con ben 1566 violazioni del cessate il fuoco segnalate dalla missione Osce, l’evacuazione di migliaia di persone in Russia, accuse reciproche di bombardamenti e di attacchi. Mentre ancora una volta le città delsud-orientale si son trovate al centro di una guerra che va avanti dal 2014, a domenica sera più di 53.000 rifugiati hanno varcato il confine russo, dove i posti di frontiera funzionano solo in entrata. Rifugiati distribuiti nelle varie regioni russe, alloggiati nei campi per l’infanzia e in altri ricoveri, in una gestione dell’emergenza che nelle prime ore è stata all’insegna del caos, per poi risolversi nell’invio dei convogli, alcuni dei quali ferroviari, dalla zona di Rostov. Quel che vediamo in queste ore è un conflitto ...

