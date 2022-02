30 anni di Mani Pulite, Davigo: “Quando mi viene detto che oggi rubano come prima, io rispondo dicendo due cose…”. E racconta una barzelletta (Di domenica 20 febbraio 2022) In occasione dei 30 anni dall’inizio dell’inchiesta Mani Pulite, Peter Gomez e Gianni Barbacetto hanno incontrato Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, due dei protagonisti del pool che con le sue indagini minò il sistema corruttivo su cui si reggeva il potere politico-economico dell’epoca. A chi sostiene che da allora non sia cambiato nulla, Davigo risponde che non è vero: “C’è stato un cambiamento strutturale, non so dire quantitativamente se rubano più, meno o uguale… ma per esempio, per quel che capisco io, non c’è più alcuna corruzione amministrativa accentrata, cioè il finanziamento di tutte le imprese che hanno rapporti prevalenti o esclusivi con la pubblica amministrazione, ai partiti di maggioranza, non c’è più. C’è tuttora una corruzione legislativa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) In occasione dei 30dall’inizio dell’inchiesta, Peter Gomez e GiBarbacetto hanno incontrato Gherardo Colombo e Piercamillo, due dei protagonisti del pool che con le sue indagini minò il sistema corruttivo su cui si reggeva il potere politico-economico dell’epoca. A chi sostiene che da allora non sia cambiato nulla,risponde che non è vero: “C’è stato un cambiamento strutturale, non so dire quantitativamente sepiù, meno o uguale… ma per esempio, per quel che capisco io, non c’è più alcuna corruzione amministrativa accentrata, cioè il finanziamento di tutte le imprese che hanno rapporti prevalenti o esclusivi con la pubblica amministrazione, ai partiti di maggioranza, non c’è più. C’è tuttora una corruzione legislativa ...

