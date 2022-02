WWE | Confermata la bizzarra stipulazione per EC | Ronda Rousey combatterà con un braccio legato

(Di sabato 19 febbraio 2022) La WWE è volata in Arabia Saudita per Elimination Chamber, un Premium Live Event che vedrà molte donne impegnate, cosa impensabile quando la WWE si affacciò la prima volta sul territorio arabo. Uno dei tre match femminili sarà il tag team match trae Naomi contro Charlotte Flair e Sonya Deville. “L’hai detto, ora lo potrai fare” La puntata di SmackDown di stanotte si è aperta con la firma del contratto tra le quattro sfidanti, davanti ad Adam Pearce le ragazze si sono provocate a parole fino alla particolare rivelazione di Sonya Deville. L’ufficiale WWE, dopo aver firmato il contratto ha avvertitodella particolareintrodotta per il match, dato che la scorsa settimana l’ex campionessa UFC ha urlato in camera di poterla battere anche con un solo ...

