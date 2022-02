Vertice a Monaco per una soluzione diplomatica. ' Europa sotto minaccia'

(Di sabato 19 febbraio 2022) Putin, grande assente oggi, domani avrà un nuovo contatto con Macron. Gli Stati Uniti non hanno dubbi, Mosca sta solo cercando pretesti per invadere. 'L'ordine della sicurezza dell'...

Advertising

lospecista : E temo che ormai sarà inevitabile. Sempre oggi la Russia ha disertato il vertice di Monaco, altro pessimo segnale.… - dinoserpe : Il vertice di #Monaco non è che porti storicamente bene #Ucrainarussia - tax_tweet : L’assenza della Russia alla Conferenza di Monaco e al vertice OSCE -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice Monaco

Putin, grande assente oggi, domani avrà un nuovo contatto con Macron. Gli Stati Uniti non hanno dubbi, Mosca sta solo cercando pretesti per invadere. 'L'ordine della sicurezza dell'Europa è sotto ...Harris a: "Minacciate le fondamenta europee" "La crisi peggiora". E Putin si presenta alle esercitazioni dei missili nucleari Biden dopo ilcon gli alleati: "La Russia ha deciso di ...Putin, grande assente oggi, domani avrà un nuovo contatto con Macron. Gli Stati Uniti non hanno dubbi, Mosca sta solo cercando pretesti per invadere. "L'ordine della sicurezza dell'Europa è sotto ...Mentre a Monaco si è tenuta la prima giornata del vertice sulla sicurezza, a cui hanno partecipato anche la vice presidente Kamala Harris e il segretario di stato Antony Blinken, ieri Biden è tornato ...