Ucraina, lo scambio di accuse tra Kiev e le milizie filorusse del Donbass e i sospetti di propaganda per far salire la tensione (Di sabato 19 febbraio 2022) La guerra in Donbass, che in queste ore sta infiammando la crisi fra Russia e Ucraina, si combatte anche a suon di propaganda mediatica e talvolta di fake news. In questo baillamme di notizie spesso difficilmente verificabili l’unica inconfutabile verità è quella che le principali Ong presenti nell’area hanno trasmesso oggi attraverso un comunicato congiunto. “2,9 milioni di persone, che vivono su entrambi i lati della linea di contatto, necessitano urgentemente di assistenza umanitaria” ed in caso di escalation sempre più probabile il loro numero potrebbe velocemente aumentare. Il grido d’allarme è stato lanciato da nove organizzazioni che operano nell’Ucraina orientale, fra queste anche Save the Children, che denunciano come il piano di risposta umanitaria continui ad essere notevolmente sottofinanziato. “Chiediamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) La guerra in, che in queste ore sta infiammando la crisi fra Russia e, si combatte anche a suon dimediatica e talvolta di fake news. In questo baillamme di notizie spesso difficilmente verificabili l’unica inconfutabile verità è quella che le principali Ong presenti nell’area hanno trasmesso oggi attraverso un comunicato congiunto. “2,9 milioni di persone, che vivono su entrambi i lati della linea di contatto, necessitano urgentemente di assistenza umanitaria” ed in caso di escalation sempre più probabile il loro numero potrebbe velocemente aumentare. Il grido d’allarme è stato lanciato da nove organizzazioni che operano nell’orientale, fra queste anche Save the Children, che denunciano come il piano di risposta umanitaria continui ad essere notevolmente sottofinanziato. “Chiediamo ...

