Ucraina | Johnson | “Russia prepara guerra più grande in Europa dal 1945”

(Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lastando “la piùindal”. Il premier britannico Borissi esprime così, alla Bbc, prospettando un imminente attacco dellaall’. “Tutti i segnali lasciano intendere che il piano, in un certo senso, sia già partito”, le parole del primo ministro. Si intensificano le voci relative ad un’offensiva che punterebbe ad arrivare sino a Kiev. “La gente deve comprendere i pesantissimi costi in termini di vite umane”, aggiunge. L’attacco è imminente? “Temo che lo indichi la realtà dei fatti. Tutti i segnali fanno pensare che il piano, in un certo senso, sia già iniziato”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Johnson

L'dovrebbe diventare un ponte che collega l'Est e l'Ovest, non una linea di fronte tra le ... Il Primo ministro brittanico Borise il Presidente della Germania Olaf Scholz hanno ...ORE 13.14 - La crisirappresenta una situazione di "estremo pericolo per il mondo". Lo ha detto il premier britannico Boris, parlando alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, ...Non è un caso se il premier ucraino Volodymyr Zelensky e Johnson ieri si sono appartati lontani dalle orecchie degli altri capi di Stato per definire «i passi in comune nella crisi russa». LO STESSO ...Il primo ministro britannico Boris Johnson (foto) ha sottolineato che ci sono 'poche prove' di un ritiro delle truppe russe al confine ucraino durante una telefonata con il segretario generale delle ...