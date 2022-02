Tabellone Atp 500 Rio 2022 | Berrettini guida il seeding | ci sono Fognini e Sonego

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ildell’Atp 500 di Rio, con tutti gli accoppiamenti del torneo sulla terra rossa brasiliana. Dopo la partecipazione agli Australian Open, chiusi in semifinale con la sconfitta contro Nadal, torna in gara Matteo, cheilin Sudamerica. Inoltre,presenti anche Lorenzo(testa di serie numero 6) e Fabioaccede automaticamente al secondo turno, così come Casper Ruud, Diego Schwartzman e Pablo Carreno Busta. Ecco quindi ilcompleto.ATP 500 RIOSECONDO TURNO (1)b. Monteiro 6-4 6-7(6) 6-3 Delbonis vs (7) Alcarazvs (4) Carreno Busta 5-7 6-4 ...

Advertising

livetennisit : ATP 500 Acapulco: Il Tabellone di Qualficazione. C’è Andreas Seppi - zazoomblog : Tabellone Atp Delray Beach 2022: Norrie guida il seeding c’è Seppi - #Tabellone #Delray #Beach #2022: - zazoomblog : Tabellone Atp Delray Beach 2022: Norrie guida il seeding c’è Seppi - #Tabellone #Delray #Beach #2022: - livetennisit : ATP 250 Santiago: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Alessandro Giannessi - livetennisit : ATP 500 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp

SPORTFACE.IT

Nikoloz Basilashvili sfiderà Roberto Bautista Agut in finale all'250 di Doha 2022 . Il georgiano vuole ripetersi dopo il successo nel 2021 ed è apparso in gran ...MONTEPREMI PROGRAMMA, ...Sono Nikoloz Basilashvili e Roberto Bautista Agut i finalisti del torneo250 di Doha, il Qatar ExxonMobil Open 2022 in corso nella capitale qatariota. Il georgiano ... ILAGGIORNATO DEL ...18.08 Terzo torneo dell’anno per l’italiano dopo aver disputato anche l’ATP Cup con la Nazionale ... del match di Matteo Berrettini contro Thiago Monteiro – Il tabellone di Matteo Berrettini a Rio de ...(Tennis World Italia) Il torneo Rio Open, di categoria ATP 500, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Rio de Janeiro, in Brasile, ha visto la pioggia bloccare il programma degli ottavi di finale ...