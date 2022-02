Sulla polveriera ucraina cala la furia Zelensky

(Di sabato 19 febbraio 2022) Chi si trova lungo la linea di contatto che separa le autoproclamate repubbliche indipendenti di Donetsk e Luhansk, inorientale, spiega che i colpi di artiglieria sparati in queste ultime 36 ore “non erano così tanti nemmeno durante la guerra nel 2015”, ossia nelle fasi più intense del conflitto aperto dai separatisti russi per staccare quelle sue aree del Donbas dal resto del Paese. Due soldati ucraini sono stati uccisi e quattro feriti. Ma il presidente Volodymyrha escluso una risposta ampia alle violazioni del cessate il fuoco, dimostrando di non cadere nell’esca della Russia e sta perseguendo la diplomazia per contrastare la narrativa “l’invaderà il Donbas” fabbricata da Mosca. “Siamo vaccinati contro le provocazioni”, ha detto. È nel rischio di uno scambio di colpi che sta un potenziale casus belli che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sulla polveriera

Donbass Intanto nella regione del Donbass, la striscia orientale dell'Ucraina occupata ...i suoi piani ed è volato a Monaco di Baviera per prendere parte all'annuale Conferenza...Il Donbass è unagià in fiamme. 'Quello che sta accadendo' nell'Ucraina dell'est 'è ...troveranno 'una scusa' per infliggere sanzioni a Mosca senza rispondere alle sue istanze...Anche per questo la propaganda con cui il Cremlino diffonde la narrazione strategica sta da tempo martellando sulla questione ucraina, seguendo d’altronde il flusso continuo con cui Vladimir ...che vanno ad affiancare il grande disegno realizzato dall’artista Hu-Be sulle pareti della Sala Civica, consolida il ruolo di Polveriera come polo della cultura contemporanea della città».