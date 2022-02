“Sei un ca***e”, Allegri insultato da un calciatore: è polemica (Video) (Di sabato 19 febbraio 2022) Max Allegri ha sempre avuto un’idea di calcio molto difensivista e per questo in certi casi ha avuto grossi screzi con i suoi calciatori. Il pareggio tra Juventus e Torino non ha decisamente fatto contento nessuno nell’ambiente bianconero ed è normale infatti come le critiche siano piovute tutte su Max Allegri, reo di aver scelto di abbassare troppo la squadra, quando forse era il caso di spingere sull’acceleratore. Massimiliano Allegri Juventus (GettyImages)Non è stata certamente la miglior Juventus della stagione quella che si è vista nell’anticipo del venerdì sera contro il Torino, con il trio delle meraviglie Vlahovic, Morata e Dybala che aveva decisamente le cartucce scariche. Il serbo non ha saputo incidere come ci si aspettava, ma dopo l’1-0 firmato da De Ligt c’era la sensazione che la squadra potesse comunque portare a casa la ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 febbraio 2022) Maxha sempre avuto un’idea di calcio molto difensivista e per questo in certi casi ha avuto grossi screzi con i suoi calciatori. Il pareggio tra Juventus e Torino non ha decisamente fatto contento nessuno nell’ambiente bianconero ed è normale infatti come le critiche siano piovute tutte su Max, reo di aver scelto di abbassare troppo la squadra, quando forse era il caso di spingere sull’acceleratore. MassimilianoJuventus (GettyImages)Non è stata certamente la miglior Juventus della stagione quella che si è vista nell’anticipo del venerdì sera contro il Torino, con il trio delle meraviglie Vlahovic, Morata e Dybala che aveva decisamente le cartucce scariche. Il serbo non ha saputo incidere come ci si aspettava, ma dopo l’1-0 firmato da De Ligt c’era la sensazione che la squadra potesse comunque portare a casa la ...

Advertising

HeisenbergKB : @mississoara Piuttosto non accettano che si metta in discussione quel che dicono. 'Io so io e tu non sei un ca..o' - wallrua : Manila, tu sei tu, lei è lei... infatti a lui piace Jessica mica tu Un pacco di ca@@i tuoi #jeru - solfabia : Il vero problema è MANILA che non ha capito nulla e scassa il ca@@o! Non sei sua sorella e sono le tue frasi e le t… - T100_Bonnie : @alessan47586283 @assurdistan @ninabecks1 Sentito dire un ca@@o. Anch'io 2 anni fa ho ristrutturato il bagno e non… - GraziaChirico1 : Il tuo continuare ad insistere con l'aiuto dei preti e tutti gli altri, TI RENDE SOLO RIDICOLO.?? NON HAI SPERANZA… -