“Sai solo strusciarti, non sei una ragazzina”. Fuori dal GF Vip la bordata a Miriana Trevisan (Di sabato 19 febbraio 2022) Miriana Trevisan non sa ancora nulla, ma Fuori dal ‘GF Vip’ c’è chi si è scagliata contro di lei non usando parole proprio belle. Anzi, è stata accusata di avere dei comportamenti tutt’altro che positivi nella Casa più spiata d’Italia. Ovviamente, quando lo verrà a sapere, non sarà entusiasta di quanto accaduto, ma come ben sappiamo siamo nella fase clou del programma e quindi non mancano le polemiche giorno dopo giorno. Nella prossima puntata in diretta probabilmente se ne riparlerà. Un po’ di bufera su Miriana Trevisan è esplosa anche nelle scorse ore per alcune sue affermazioni. Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai! Anche i tumori? Sì”. Una sensibilità molto accentuata, che però ha dato modo ad alcuni utenti di sollevare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022)non sa ancora nulla, madal ‘GF Vip’ c’è chi si è scagliata contro di lei non usando parole proprio belle. Anzi, è stata accusata di avere dei comportamenti tutt’altro che positivi nella Casa più spiata d’Italia. Ovviamente, quando lo verrà a sapere, non sarà entusiasta di quanto accaduto, ma come ben sappiamo siamo nella fase clou del programma e quindi non mancano le polemiche giorno dopo giorno. Nella prossima puntata in diretta probabilmente se ne riparlerà. Un po’ di bufera suè esplosa anche nelle scorse ore per alcune sue affermazioni. Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai! Anche i tumori? Sì”. Una sensibilità molto accentuata, che però ha dato modo ad alcuni utenti di sollevare ...

