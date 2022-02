Ricciardi tifa ancora apartheid e vuole bucarci per la quarta volta | “Iniziamo con sanitari e fragili”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb — Walterè talmente ossessionato dal Covid e attaccato al tema di vaccinazioni e green pass, da farci sospettare che il giorno in cui verrà dichiarata conclusa la pandemia, lui si dissolverà come lo zucchero nell’acqua. E chi gli dice di «pestare» sul tema — il consulente di Speranza in questi giorni appare a reti praticamente unificate, a tutte le ore del giorno — evidentemente gli indica di utilizzare lo stesso registro di linguaggio che si usava nel marzo 2020. Mai molàr, come dicono i veneti.: il resto d’Europa apre indiscriminatamente Ma lui dice di non essere «né pessimista, né allarmista. Semplicemente realista», puntualizza intervistato dal Corsera. «Grazie a vaccinazioni e uso del green pass abbiamo riconquistato un buon grado di libertà», sostiene. Lo vada a dire ai 500mila italiani over 50 lasciati a casa ...